«Крылья» — «Пари НН»: Гальдамес оформил дубль за 6 минут

Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес отметился голом в матче 6-го тура РПЛ с «Пари НН» — 2:1.

Футболист оформил дубль на 77-й минуте. Свой первый мяч в матче он забил на 71-й минуте.