Крыховяк в образе Халка разобрал ростовский трактор
14:18
«Локомотив» выложил рисунок по итогам матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (3:1).
Полузащитник москвичей Гжегож Крыховяк отметился дублем, включая гол после рикошета от вратаря Сергея Песьякова, а также голевым пасом.
По мотивам матча #РостовЛоко ?? pic.twitter.com/gQE4wBULUT— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) March 16, 2020
В текущем сезоне на счету 30-летнего поляка 9 голов и 4 результативные передачи в 20 матчах РПЛ.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи