Крыховяк в образе Халка разобрал ростовский трактор

«Локомотив» выложил рисунок по итогам матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (3:1).

Полузащитник москвичей Гжегож Крыховяк отметился дублем, включая гол после рикошета от вратаря Сергея Песьякова, а также голевым пасом.

В текущем сезоне на счету 30-летнего поляка 9 голов и 4 результативные передачи в 20 матчах РПЛ.