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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Крыховяк в образе Халка разобрал ростовский трактор

14:18
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«Локомотив» выложил рисунок по итогам матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (3:1).

Полузащитник москвичей Гжегож Крыховяк отметился дублем, включая гол после рикошета от вратаря Сергея Песьякова, а также голевым пасом.

В текущем сезоне на счету 30-летнего поляка 9 голов и 4 результативные передачи в 20 матчах РПЛ.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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