Круговой считает академию «Зенита» лучшей в России

Защитник «Зенита» Даниил Круговой считает академию питерского клуба лучшей в России.

«Что значит появление воспитанников «Зенита» в основе? У каждого из нас свой путь, своя карьера, но в любом случае то, что в клуб возвращаются воспитанники академии, не может не радовать наших болельщиков. Я прошел все ее ступени и для меня она — номер один в России», — цитирует Кругового официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 22-летний Круговой провел 13 матчей, в которых отдал три результативные передачи.