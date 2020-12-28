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Круговой считает академию «Зенита» лучшей в России

17:38
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Защитник «Зенита» Даниил Круговой считает академию питерского клуба лучшей в России.

«Что значит появление воспитанников «Зенита» в основе? У каждого из нас свой путь, своя карьера, но в любом случае то, что в клуб возвращаются воспитанники академии, не может не радовать наших болельщиков. Я прошел все ее ступени и для меня она — номер один в России», — цитирует Кругового официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 22-летний Круговой провел 13 матчей, в которых отдал три результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-12-28-danil-krugovoy-gazprom-akademiya-dlya-menya-nomer-odin-v-rossii.htm

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