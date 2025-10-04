Круговой — об общении с Акинфеевым: «Мне приятно, что такой человек уделяет мне свое внимание»

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал об общении с вратарем и капитаном команды Игорем Акинфеевым.

«Если говорить про капитана, то даже не знаю, почему мы так классно сошлись. С первых дней мы начали плотно общаться. Мне хотелось что-то узнавать от него: где жить и чем дышать. И мне безумно приятно, что я смог найти общий язык с легендой клуба. Наша разница в возрасте — 12 лет, но, несмотря на это, нам всегда есть о чем поговорить. Мне приятно, что такой человек уделяет мне свое внимание», — цитирует футболиста пресс-служба армейцев.

Круговой перешел в ЦСКА из «Зенита» в июле 2024 года. В этом сезоне на счету 27-летнего футболиста 16 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 2 результативными передачами.