Круговой не будет проходить сборы с «Зенитом». Он выбыл на три месяца

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил «СЭ», что 21-летний защитник Данил Круговой не сможет пройти зимние сборы с «Зенитом».

Напомним, питерский клуб купил футболиста у «Уфы», оставил его в аренде в башкирской команде, но имеет право забрать игрока себе во второй части сезона.

— Круговой зимние сборы пройдет с «Зенитом»?

— Два дня назад Круговому сделали операцию. Срок восстановления — три месяца. Поэтому по нему все довольно непросто. Не думаю, что он поедет на сборы с «Зенитом». Сначала Данил должен пройти реабилитацию, а там посмотрим.

— Тяжелая травма?

— Она неприятная. Хорошо, что мы вовремя выявили причину. Сейчас уже все нормально. Круговому нужно восстановиться. (Виталий Айрапетов)

В текущем сезоне 21-летний Круговой провел 7 матчей за «Уфу» и не отметился результативными действиями.

Круговой перенес операцию