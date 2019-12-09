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Круговой перенес операцию

18:59
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Полузащитник «Зенита» Данил Круговой, который выступает за «Уфу» на правах аренды, сообщил в своем Instagram, что перенес операцию.

«Всем привет. Многие спрашивали, почему я не нахожусь в расположении команды в конце осенней части. Сообщаю, что я успешно прооперирован в одной из лучших клиник Финляндии. Травмы — часть профессионального спорта , и никто не застрахован от их получения. Впереди зимняя пауза, во время нее я буду восстанавливаться. Спасибо всем за поддержку! Увидимся в новом году», — подписал фото Круговой.

В текущем сезоне 21-летний Круговой провел 7 матчей за «Уфу» и не отметился результативными действиями.

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