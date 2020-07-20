Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал «СЭ» досрочное завоевание серебряных медалей РПЛ и выход железнодорожников в групповой этап Лиги чемпионов.

— Как говорится, результат на табло, — заявил Мещеряков. — После коронапаузы команда не проиграла ни одного матча. Отрыв от третьего места был ноль очков, а сейчас — пять. Можно сказать, что кому-то повезло, у кого-то было много травм. Я советую всем пересмотреть все наши игры. У нас тоже были потери, и с ЦСКА несколько футболистов играли на уколах. Команда мобилизована, собрана и нацелена на достижение результата. Внутренняя атмосфера очень хорошая.

— Результат подтверждает правильность смены тренера?

— Не хочу оценивать правильность или неправильность шагов. Отдельным экспертам, которые в последнее время высказывали много всего разного, еще раз рекомендую посмотреть на турнирную таблицу и пересмотрел бы фильм «Легенда 17», в котором журналист съел свою шляпу.

— В 1972 году журналист перед входом в советское консульство пообедал своей статьей, в которой предрекал крах сборной СССР во всех семи матчах Суперсерии.

— Посоветовал бы отдельным его коллегам то же самое сделать. К счастью, они не затевали спор, как тот канадский журналист, поэтому не придется засорять желудочно-кишечный тракт свинцом.

— «Локомотив» в третий раз подряд выступит в групповой стадии Лиги чемпионов. С новым тренером ожидаете лучшего исхода?

— Очень надеемся, что в этот раз мы выступим более успешно. (Евгений Белоусов)