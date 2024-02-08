Люксембургский полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс в интервью «СЭ» рассказал, как ему живется в Москве.

— Что ты чувствуешь, прожив два года в Москве?

— Это прекрасно! Всегда говорю своим родным, живущим в Люксембурге, что Москва стала для меня большим сюрпризом. Чувствую себя здесь хорошо, надеюсь, так и будет.

— Часто общался тогда с родными из Люксембурга?

— Почти каждый день. Но я всегда общаюсь с близкими довольно часто. Когда все началось, конечно, мама была немного обеспокоена. Но я убедил ее, что все хорошо. Сейчас она уже не беспокоится, потому что знает: я в безопасности и чувствую себя комфортно.

Мартинс перешел в «Спартак» 31 января 2022 года на правах аренды из швейцарского «Янг Бойз». В мае того же года московский клуб выкупил контракт люксембуржца, подписав с ним соглашение до лета 2026 года.