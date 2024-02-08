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8 февраля, 09:00

Люксембургский футболист «Спартака» — о жизни в России: «Чувствую себя здесь хорошо»

Кристофер Мартинс рассказал, как ему живется в Москве
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Кристофер Мартинс и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Люксембургский полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс в интервью «СЭ» рассказал, как ему живется в Москве.

— Что ты чувствуешь, прожив два года в Москве?

— Это прекрасно! Всегда говорю своим родным, живущим в Люксембурге, что Москва стала для меня большим сюрпризом. Чувствую себя здесь хорошо, надеюсь, так и будет.

— Часто общался тогда с родными из Люксембурга?

— Почти каждый день. Но я всегда общаюсь с близкими довольно часто. Когда все началось, конечно, мама была немного обеспокоена. Но я убедил ее, что все хорошо. Сейчас она уже не беспокоится, потому что знает: я в безопасности и чувствую себя комфортно.

Кристофер Мартинс и&nbsp;Квинси Промес. Кристофер Мартинс: «Почему не сбежал в 2022-м? Если спешить, можно было совершить бездумный поступок»

Мартинс перешел в «Спартак» 31 января 2022 года на правах аренды из швейцарского «Янг Бойз». В мае того же года московский клуб выкупил контракт люксембуржца, подписав с ним соглашение до лета 2026 года.

ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

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