Кристиян Бистрович: "Сказал физиотерапевтам, что должен восстановиться к матчу с "Реалом"

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о восстановлении после травмы. Хорватский хавбек получил повреждение 1 сентября в игре с "Уралом" (4:0) и вернулся на поле 11 ноября.

– Сразу после операции мне сказали, что мой следующий выход на поле состоится не ранее, чем через три месяца, – цитирует Bobsoccer Бистровича. – Но я смог играть примерно на три недели раньше, быстро восстановился. Конечно, это было тяжелое время для меня, но я много тренировался, хорошо готовился. Считаю, что последний отрезок перед зимней паузой провел неплохо, был доволен собой.

– Можно ли сказать, что матч против "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" вы ждали с особенным нетерпением?

– Да, это так, не скрою. Я даже сказал физиотерапевтам ЦСКА, что мне нужно быть на сто процентов готовым к этому матчу. Тони Тапия и Давид Диас очень помогли мне в этом.

– Какие еще поединки запомнились вам в 2018 году?

– Для меня самые запоминающиеся – против "Реала" и лондонского "Арсенала". Матч с "Арсеналом" был первым, когда я вышел в стартовом составе. После той игры стал проводить на поле все больше времени, это очень важно для меня. А победа над "Реалом" – историческое событие, яркая страница в истории клуба.

В нынешнем сезоне Бистрович провел 13 матчей, забил 2 гола и сделал 1 передачу.