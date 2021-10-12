Крицюк рассказал, как на него повлиял переход в «Зенит»

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк рассказал, как на него повлиял переход в петербургский клуб.

«Переход в «Зенит» — это новый вызов. В Португалии мне было комфортно. В Петербурге никто ничего не обещает, больше амбиций и ответственности. Это заставляет становиться лучше, соответствовать уровню» — заявил Крицюк в интервью YouTube-каналу «Зенита».

30-летний вратарь перешел в «Зенит» из «Жил Висенте» 2 сентября. В нынешнем сезоне он провел шесть игр за петербургскую команду в Тинькофф РПЛ и Лиге чемпионов.