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Крицюк рассказал, как на него повлиял переход в «Зенит»

12 октября, 15:23
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Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк рассказал, как на него повлиял переход в петербургский клуб.

«Переход в «Зенит» — это новый вызов. В Португалии мне было комфортно. В Петербурге никто ничего не обещает, больше амбиций и ответственности. Это заставляет становиться лучше, соответствовать уровню» — заявил Крицюк в интервью YouTube-каналу «Зенита».

30-летний вратарь перешел в «Зенит» из «Жил Висенте» 2 сентября. В нынешнем сезоне он провел шесть игр за петербургскую команду в Тинькофф РПЛ и Лиге чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=5-bvy2fr2oc

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