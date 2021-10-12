Болельщики «Краснодара» признали Сперцяна лучшим игроком команды в сентябре

Болельщики «Краснодара» признали полузащитника Эдуарда Сперцяна лучшим игроком команды в сентябре, сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.

По итогам опроса на сайте краснодарцев Сперцян набрал 40,75 процентов голосов. Второе место в голосовании занял полузащитник команды Реми Кабелла (20,09 процентов). На третьей позиции расположился вратарь Матвей Сафонов (15,14 процентов).

В сентябре 21-летний армянин принял участие в трех играх, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.