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Болельщики «Спартака» признали Промеса лучшим игроком команды в сентябре

12 октября, 16:24
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Болельщики «Спартака» признали полузащитника Квинси Промеса лучшим игроком команды в сентябре, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Промес набрал 53 процента голосов. Второе место в голосовании занял защитник и капитан команды Георгий Джикия (15%), на третьей позиции расположился нападающий Эсекиэль Понсе.

В сентябре 29-летний голландец принял участие в пяти матчах, в которых забил четыре мяча.

В начале октября «Спартак» сообщил, что Промес пропустит три недели из-за травмы — повреждение боковой связки коленного сустава.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/

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