Болельщики «Спартака» признали Промеса лучшим игроком команды в сентябре

Болельщики «Спартака» признали полузащитника Квинси Промеса лучшим игроком команды в сентябре, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Промес набрал 53 процента голосов. Второе место в голосовании занял защитник и капитан команды Георгий Джикия (15%), на третьей позиции расположился нападающий Эсекиэль Понсе.

В сентябре 29-летний голландец принял участие в пяти матчах, в которых забил четыре мяча.

В начале октября «Спартак» сообщил, что Промес пропустит три недели из-за травмы — повреждение боковой связки коленного сустава.