"Краснодар" – "Зенит" – 2:3: видеообзор огненного матча РПЛ

В субботу, 20 апреля, в центральном матче 24-го тура премьер-лиги и, не исключено, всей весенней части чемпионата России "Зенит" в гостях победил "Краснодар" – 3:2.

Голами отметились: Иван Игнатьев (25-я минута) и Маурисио Перейра (90+1-я) у хозяев и Артем Дзюба (19-я и 90+5) и Ярослав Ракицкий (69-я) у питерцев.

Твиттер телеканала "Матч Премьер" опубликовал видеообзор игры.

🔥 Сейвы Сафонова, очередной гол со штрафного Ярослава Ракицкого и невероятная развязка на пятой добавленной минуте.



📹 Смотрите обзор матча #КраснодарЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/rIrAky4NzP – МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 апреля 2019 г.

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