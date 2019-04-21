14:45 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" – "Зенит" – 2:3: видеообзор огненного матча РПЛ

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В субботу, 20 апреля, в центральном матче 24-го тура премьер-лиги и, не исключено, всей весенней части чемпионата России "Зенит" в гостях победил "Краснодар" – 3:2.

Голами отметились: Иван Игнатьев (25-я минута) и Маурисио Перейра (90+1-я) у хозяев и Артем Дзюба (19-я и 90+5) и Ярослав Ракицкий (69-я) у питерцев.

Твиттер телеканала "Матч Премьер" опубликовал видеообзор игры.

Краснодар - Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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