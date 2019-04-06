"Краснодар" в меньшинстве победил "Крылья Советов"

"Краснодар" победил "Крылья Советов" (1:0) в матче 22-го тура чемпионата России. На 72-й минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Сергей Петров. Уже в добавленное время Виктор Классон реализовал пенальти ударом в стиле Паненки.

"Краснодар" (41 очко) поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, опередив "Локомотив" (38 баллов). Отставание "быков" от лидирующего "Зенита" – 3 очка.

"Крылья Советов" (24 очка) расположились на 11-й строчке.​

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22-й тур

"Краснодар" – "Крылья Советов" (Самара) – 1:0 (0:0)

Гол: Классон, 90+2 - с пенальти.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Скопинцев, Газинский, Каборе, Перейра (Стоцкий, 72), Вандерсон Масиэл, Игнатьев (Сулейманов, 67), Классон.

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Полуяхтов, Бурлак, Самарджич, Денисов, Самедов, Рабиу (Антон, 58), Ананидзе, Тимофеев, Зиньковский, Канунников (Шейдаев, 87).

Предупреждения: Тимофеев, 5. Самарджич, 30. Петров, 62. Полуяхтов, 63. Бурлак, 90+2.

Удаление: Петров, 71.

Судьи: Еськов. Калугин, Кобзев (все - Москва).

6 апреля. Краснодар. Стадион "Краснодар".

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