"Краснодар" в меньшинстве победил "Крылья Советов"

"Краснодар" победил "Крылья Советов" (1:0) в матче 22-го тура чемпионата России. На 72-й минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Сергей Петров. Уже в добавленное время Виктор Классон реализовал пенальти ударом в стиле Паненки.
"Краснодар" (41 очко) поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, опередив "Локомотив" (38 баллов). Отставание "быков" от лидирующего "Зенита" – 3 очка.
"Крылья Советов" (24 очка) расположились на 11-й строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
22-й тур
"Краснодар" – "Крылья Советов" (Самара) – 1:0 (0:0)
Гол: Классон, 90+2 - с пенальти.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Скопинцев, Газинский, Каборе, Перейра (Стоцкий, 72), Вандерсон Масиэл, Игнатьев (Сулейманов, 67), Классон.
"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Полуяхтов, Бурлак, Самарджич, Денисов, Самедов, Рабиу (Антон, 58), Ананидзе, Тимофеев, Зиньковский, Канунников (Шейдаев, 87).
Предупреждения: Тимофеев, 5. Самарджич, 30. Петров, 62. Полуяхтов, 63. Бурлак, 90+2.
Удаление: Петров, 71.
Судьи: Еськов. Калугин, Кобзев (все - Москва).
6 апреля. Краснодар. Стадион "Краснодар".
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