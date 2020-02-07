«Краснодар» уступил чешской «Виктории»

«Краснодар» в товарищеском матче на сборе в Испании уступил «Виктории» из Пльзени со счетом 3:4.

В составе «быков» отличились Маркус Берг, Магомед-Шапи Сулейманов, и Мануэл Фернандеш. Шведский форвард не реализовал пенальти, однако на добивании первым был Сулейманов.

Второй матч за день «Краснодар» проведет против норвежского «Мьендалена». Встреча начнется в 18:30 мск.

Товарищеские матчи. Клубы

«Краснодар» — «Виктория Пл» — 3:4 (1:2)

Голы: Коваржик, 10 (0:1). Чермак, 24 (0:2). Берг, 39 (1:2). Сулейманов, 66 (2:2). Михалик, 73 (2:3). Хоры, 76 (2:4). Фернандеш, 82 (3:4).

Нереализованный пенальти: Берг, 66 (вратарь)

«Краснодар»: Синицын, Бородин, Рамирес, Мартынович, Олссон, Газинский, Стоцкий, Вилена, Фернандеш (Апеков, 83), Берг, Сулейманов.

«Виктория Пл»: Грушка, Брабец, Хейда, Лимберски (Глоушек, 57), Ржезник (Гавел, 74), Чермак (Хоржава, 43), Коваржик (Михалик, 57), Каямба (Хоры, 74), Буха, Калвах, Богюэль (Копиц, 74).

Предупреждение: Каямба, 58.

7 февраля. Марбелья. Стадион «Муниципальный».