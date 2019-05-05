5 мая. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Краснодар" - 1:1. Хозяева не могут победить в четвертой игре подряд. Фото ФК "Ростов", twitter.com/rostovfc

"Краснодар" в гостевом матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Ростовом" (1:1). На гол Виктора Классона с пенальти точным ударом головой в концовке встречи ответил Элдор Шомуродов (игравший в плавательной шапочке после столкновения с соперником).

"Краснодар" (47 очков) упустил шанс догнать "Локомотив" (49 очков) в борьбе за второе место.

"Ростов" (37 очков), который не может победить в четвертой игре подряд, поднялся на седьмую строчку.

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27-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Краснодар" – 1:1 (0:1)

Голы: Классон, 25 - с пенальти (0:1). Шомуродов, 89 (1:1).

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Паршивлюк, Хаджикадунич, Новосельцев, Гацкан, Чернов, Еременко, Норманн, Глебов (Калачев, 68), Попов (Сигурдарсон, 90+1), Ионов (Шомуродов, 66).

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Фьолусон, Газинский, Перейра (Олссон, 83), Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 70), Игнатьев (Ари, 66), Классон.

Предупреждения: Новосельцев, 24. Глебов, 67. Газинский, 72. Хаджикадунич, 85. Паршивлюк, 90+1.

Судьи: Казарцев. Веретешкин (оба - Санкт-Петербург), Чельцов (Москва).

5 мая. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.

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