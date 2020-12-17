Гол Берга принес «Краснодару» победу над «Уфой»

«Краснодар» в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ обыграл «Уфу» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Маркуса Берга.

После этого матча «Краснодар» с 30 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Уфа» с 13 очками — на предпоследней строчке.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

19-й тур

«Краснодар» — «Уфа» — 1:0 (1:0)

Гол: Берг, 22.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Мартынович, Е.Чернов, Сорокин, Газинский (Олссон, 67), Кабелла, Классон (Камболов, 85), Вилена (Ионов, 77), Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 77), Берг.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Сухов, Йокич (Бородин, 48), Никитин, Данченко, Кротов, Камилов, Мрзляк, Сысуев, Жамалетдинов (Голубев, 87).

Предупреждения: Кротов, 4. Мрзляк, 48. Газинский, 51. Аликин, 53. Беленов, 81.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Болховитин, Жвакин (оба — Ленинградская область).

ВАР: Лапочкин (Санкт-Петербург). Мурашов (Москва).

17 декабря. Краснодар. Стадион «Краснодар».