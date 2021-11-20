На 45+6-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» арбитр Алексей Сухой ошибочно не показал красную карточку главному тренеру «быков» Виктору Гончаренко и не удалил его из технической зоны.

В том эпизоде в центре поля был совершен фол против Квинси Промеса. Мяч покатился в направлении Гончаренко, его попытался взять в руки Александр Соболев, но тренер опередил его. Он продолжал удерживать мяч, не возвращая его спартаковцу и не позволяя быстро выполнить штрафной удар. Затем Гончаренко бросил мяч вверх и назад, так и не отдав его Соболеву.

Момент с предупреждение Виктора Гончаренко.

В правилах игры (и в английском варианте, и в русском переводе) говорится, что нарушения официальных лиц команды (тренеров), «наказуемые удалением, включают в себя... препятствование возобновлению игры командой соперника, например, удерживание мяча, выбивание мяча, препятствование движению игрока».

Это как раз именно то, что сделал Гончаренко. Но он почему-то получил не красную карточку, а желтую. Сложно сказать, было ли это совместное решение судейской бригады или кто-то из ее членов подсказал Сухому так поступить, но итоговое решение получилось неверным.