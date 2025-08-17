«Краснодар» — «Сочи»: Кривцов забил четвертый мяч в ворота сочинцев

«Краснодар» забил четвертый мяч в матче 5-го тура РПЛ против «Сочи» — 4:1.

На 72-й минуте отличился Никита Кривцов с передачи Эдуарда Сперцяна.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.