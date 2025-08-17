Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

17 августа, 22:25

«Краснодар» обыграл «Сочи» в РПЛ, у Сперцяна дубль и голевая передача

Сергей Ярошенко
«Краснодар» разгромил «Сочи» (5:1) в 5-м туре РПЛ.
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» обыграл «Сочи» в матче 5-го тура РПЛ — 5:1.

Счет в матче на 49-й минуте открыл Эдуард Сперцян, он же удвоил преимущество «быков» на 62-й минуте. Также по мячу на счету Виктора Са на 67-й минуте и Никиты Кривцова на 72-й минуте.

Сочинцы с 47-й минуты играли в меньшинстве, Марсело был удален с поля за вторую желтую карточку. Единственный гол «Сочи» на 65-й минуте забил Антон Зиньковский. На 90+3-й минуте защитик Сергей Волков спиной переправил мяч в свои ворота.

«Краснодар» набрал 12 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» с 1 очком — на 15-й строчке.

Эдуард Сперцян и&nbsp;Кирилл Кравцов в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo; (5:1) 17&nbsp;августа.Роскошный штрафной Сперцяна помог «Краснодару» приблизиться к «Локо». Прощальный бенефис перед отъездом в Англию?
Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
17 августа, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
5:1
Сочи
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сочи
Читайте также
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Моуринью раскритиковал футболистов «Бенфики» после победы в 1/16 финала Кубка Португалии
Трамп назвал последствия отказа Киева от мирного урегулирования
В Госдуму внесут законопроект о борьбе с «бабушкиной» схемой с квартирами
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Украинский музыкант и сооснователь DZIDZIO Лесик Сам скончался на 58-м году жизни
Популярное видео
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Saiga-Спринтер

    Радость со слезами на глазах. У тренеров "Сочи".

    18.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Шикарно "Краснодар" сыграл, что уж говорить...

    18.08.2025

  • Александр Гладков

    Краснодар с победой! Было красиво.

    18.08.2025

  • Archon

    Ну пять так пять)) Звенид на 9м, Динамо на 12м, Срамтак на 13м... Вы "отлично" выглядите", богачи, "отлично" ))) "Балтика" и то выше.

    17.08.2025

  • Haiaxi

    Да, на 1 месте в ФНЛ.

    17.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    после 39 матчей средняя результативность 2,74. Не раз было и лучше и хуже по итогам сезонов.

    17.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Морено там уже всю зарплату должен отдать, не?

    17.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    При голе Сперцяна со штрафного очевидный ляп кипера, который установив стенку, закрывая ближний угол ворот, а сам "спрятался за стенку" и пропустил мяч в свой угол, где должен был находится.

    17.08.2025

  • Роман Морковкин

    У газпод ещё есть время вышвырнуть физрука и найти тренера. Этого будет достаточно, чтобы вернуться. Но, скорее всего, они пойдут по пути "помогут вернуть", а этого может и не хватить, физрук всё перекосячит.

    17.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    Бездомный и никому нигде не нужный Акрон каким боком якобы "солидный" середняк?

    17.08.2025

  • Роман Морковкин

    Чемпион в порядке. Выходят на нормальные кондиции. Придётся притапливать за Локо и Краснодар, раз уж у руководства Спартака ума совсем нет.

    17.08.2025

  • TokTram_

    Иного в матче Чемпиона и фарма - не ждали.

    17.08.2025

  • Porco Rosso

    їжик.

    17.08.2025

  • trops57

    Но на страницах СЭ продолжается шабаш, кто любимая команда в стране - Спартак или Зенит. Такое впечатление, что про сам футбол забыли, а голы, если это не забил Спартак, вообще никого не интересуют

    17.08.2025

  • ёzhic8

    Рад за Волкова, парень опять забивает за Краснодар

    17.08.2025

  • Олег Каноков

    Ну а как чистить,если за Сочи стоит сам Борис Ротенберг?

    17.08.2025

  • resifi

    В городе Сочи тёмные ночи. Краснодар с победой!

    17.08.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Да уж, РПЛ давно пора чистить от неиграющих клубов, вот Ахмат, Балтика, Крылья, Акрон, Рубин солидные середняки

    17.08.2025

  • Олег Каноков

    Оренбург ещё бодается,даже пока тушинских обскакал.)А вот Сочи и НН да,там тьма полная.

    17.08.2025

  • igor1972

    Разобрали на запчасти Сочи. Краснодар с победой!

    17.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Взяли развалили заслуженный, сплоченный и сыгранный коллектив из Новороссийска. Да лучше бы они играли в рпл хоть на деревянных скамейках на трибунах, в конце концов местным там сидеть, чем это незаслуженное даже звания гамна место занимает чье-то. Как и Оренбург.

    17.08.2025

  • richardford

    А Факел Воронеж там, где ему и положено быть.

    17.08.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Что Оренбург, что Пари НН, что Сочи стоят друг друга

    17.08.2025

  • инок

    Поздравляю Краснодар с разгромной победой, а команду с отличной игрой! Так продолжать и дальше.))

    17.08.2025

  • AZ

    Краснодар с победой! Надеюсь, Эдо никуда не уедет!

    17.08.2025

  • Шевроле

    Справедливость восторжествовала, волков забил не в те ворота(в погоне за баблом победила карма)

    17.08.2025

  • Haiaxi

    Похоже Морено опять придётся кому-нибудь дарить кофемашину.

    17.08.2025

  • Илья858

    "Краснодар" с красивой победой! Антифутбол в исполнении "Сочи" был уничтожен)

    17.08.2025

  • Haiaxi

    Такой Зенит сам не вернётся. Если только помогут вернуть...

    17.08.2025

  • Haiaxi

    Краснодар с победой! Какой прекрасный тур! Какая замечательная таблица! Первая пятерка чётко с разницей в 1 очко идёт! Валера борется со Спартаком за зону стыков)) ЗПРФ пока на 9 месте, надеюсь завтра Махачкала подвинет на 10-е. Любители договорных матчей стоят на вылет!

    17.08.2025

  • oleg ves

    Быков с победой! Тройка лидеров отрывается от остальных. И что впечатляет - Балтика еще не проиграла ни разу за 5 туров. Талалаев хорошо подготовил команду.

    17.08.2025

  • al.bel

    Гол Сперцяна со штрафного великолепен. Гол Кривцова после углового Сперцяна - шедевр. Гол Перрена и гол Са - эстетские. Гол Сперцяна из штрафной - классика. Не часто так бывает, когда каждый гол сравнивает футбол с искусством. От такой игры и голов команды получаешь не просто удовольствие, а , не побо ю.сь сказать, наслаждение.

    17.08.2025

  • Олег Каноков

    Протащили днище в РПЛ.Чего от них ожидать,раздатчик очков.А Краснодар с победой.

    17.08.2025

  • Деметрио

    Пока Локо, Краснодар и ЦСКА главные претенденты на чемпионство! Зенит может вернуться в гонку, в Спартак не верю, слабо играют с командами ниже классом.

    17.08.2025

  • инок

    Краснодар с уверенной победой - 5:1! Сперцяна с дублем.))

    17.08.2025

  • GeoMaS

    За явным преимуществом.

    17.08.2025

  • GeoMaS

    Дерби Краснодарского края. Быки погоняли пляжников. Зина раз в год стреляет.

    17.08.2025

  • МачоМэн

    Молодцы! Молодцы! Молодцы!

    17.08.2025

  • Ж и в о й

    Легко, уверенно, на классе. После удаления игра у "Сочи" полностью сломалась, конечно.

    17.08.2025

  • Lexx

    Игра быков во втором тайме была красивая, но хотелось бы посмотреть на игру, когда соперник был бы в полном составе. А так, краснодарцев с победой

    17.08.2025

  • NF

    Посмотрел "Краснодар" на ЦСКА и сказал: "Хочу больше". P.S. Без учёта последнего матча в туре, забито 24 мяча, второй раз уже за 5 туров. Много забивают в целом в начале сезона, по меркам РПЛ...

    17.08.2025

    • «Краснодар» — «Сочи»: Кривцов забил четвертый мяч в ворота сочинцев

    «Краснодар» — «Сочи»: видео голов
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости