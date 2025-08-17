«Краснодар» обыграл «Сочи» в РПЛ, у Сперцяна дубль и голевая передача

«Краснодар» обыграл «Сочи» в матче 5-го тура РПЛ — 5:1.

Счет в матче на 49-й минуте открыл Эдуард Сперцян, он же удвоил преимущество «быков» на 62-й минуте. Также по мячу на счету Виктора Са на 67-й минуте и Никиты Кривцова на 72-й минуте.

Сочинцы с 47-й минуты играли в меньшинстве, Марсело был удален с поля за вторую желтую карточку. Единственный гол «Сочи» на 65-й минуте забил Антон Зиньковский. На 90+3-й минуте защитик Сергей Волков спиной переправил мяч в свои ворота.

«Краснодар» набрал 12 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» с 1 очком — на 15-й строчке.