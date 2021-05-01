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«Краснодар» — «Сочи»: Кабелла получил красную карточку

20:42
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Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла был удален во втором тайме матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи». Он получил вторую желтую карточку за фол на сопернике.

В следующем туре «Краснодара» предстоит сыграть против ЦСКА. Напомним, что «быков» тренирует бывший тренер красно-синих Виктор Гончаренко.

Краснодар — Сочи

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