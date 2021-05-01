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Крыховяк — лучший игрок «Локомотива» в апреле

20:33
Гжегож Крыховяк. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гжегож Крыховяк. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Завершилось голосование за звание лучшего футболиста «Локомотива» в апреле. С небольшим отрывом победу одержал полузащитник Гжегож Крыховяк, за которого отдали свой голос 16 194 человека (30,11%).

В текущем месяце Крыховяк забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи, а в матчах с «Ротором» (2:0) и «Ростовом» (4:1) был признан лучшим игроком встречи.

Второе место у Федора Смолова — 13 175 голосов (24,5%). Третьим стал Маринато Гилерме — 10 106 голосов (18,79%).

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/23988

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