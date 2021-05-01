Крыховяк — лучший игрок «Локомотива» в апреле
Завершилось голосование за звание лучшего футболиста «Локомотива» в апреле. С небольшим отрывом победу одержал полузащитник Гжегож Крыховяк, за которого отдали свой голос 16 194 человека (30,11%).
В текущем месяце Крыховяк забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи, а в матчах с «Ротором» (2:0) и «Ростовом» (4:1) был признан лучшим игроком встречи.
Второе место у Федора Смолова — 13 175 голосов (24,5%). Третьим стал Маринато Гилерме — 10 106 голосов (18,79%).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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