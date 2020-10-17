На 52-й минуте матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» игрок гостей Силвие Бегич потерял мяч, в результате чего «быки» провели голевую комбинацию и удвоили счет. Арбитр Михаил Вилков гол засчитал, однако в его действия вмешались видеоассистенты Алексей Амелин и Валерий Данченко.

По мнению видеопомощников, Виктор Классон в единоборстве с Бегичем нарушил правила. Однако Вилков, изучив видеозапись, с ними не согласился и оставил в силе свое решение.

Подножки со стороны Классона точно не было. А его движение рукой арбитр не посчитал задержкой — он решил, что такое действие краснодарца не помешало движению казанца.

На мой взгляд, вердикт Вилкова можно поддержать. (Александр Бобров)