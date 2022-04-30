«Зенит» — «Локомотив»: стартовые составы команд. Дзюба остался в запасе

«Зенит» примет «Локомотив» на своем поле в рамках 27-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны составы команд на эту встречу.

Нападающий «Локо» Франсуа Камано впервые с февраля попал в заявку на матч. Он вернулся после травмы, которую получил в феврале.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Д.Сантос, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Юри Алберто.

Запасные: Кизеев, Одоевский, Круговой, Адамов, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Дзюба.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Ненахов, Едвай, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Петов, Карпукас, Керк, Изидор.

Запасные: Савин, Худяков, Черный, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев,Тикнизян, Бабкин, Марадишвили, Бека Бека, Кпамано.

«Зенит» сегодня может досрочно стать чемпионом России. В случае, если сегодня «Зенит» победит «Локомотив», то оторвется от «Динамо» на 9 очков. В таком случае московский клуб лишится математических шансов на то, чтобы опередить команду Сергея Семака в таблице.