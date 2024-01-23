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Сегодня, 13:08

Колыванов прокомментировал интерес «Зенита» к Скопинцеву

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал интерес «Зенита» к левому защитнику бело-голубых Дмитрию Скопинцеву.

«Во-первых, Круговой ничем не хуже Скопинцева, может быть, Дмитрий немного креативнее, может обвести, под себя убрать. А в физическом плане — закрыть фланг, быстро выйти из обороны, убежать, в этом Круговой — один из лучших защитников в лиге. Просто у него как-то перестало срастаться, когда он пенальти решающий «Алании» в Кубке не забил... А что касается Скопинцева, то он хорошо вписался в нынешний состав «Динамо», у него там все получается. Но вы же знаете, что в футболе у нас сейчас очень многое решают денежные вопросы. Если «Зенит» очень захочет, ни одна команда не устоит перед их выбором и ни один игрок», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Контракт защитника с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 3 миллиона евро.

В этом сезоне 26-летний Скопинцев провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-koly-vanov-ob-interese-zenita-k-skopintsevu-esli-v-peterburge-zahotyat-nikto-ne-ustoit-pered-ih-vy-borom/
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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