«Краснодар» — «Пари НН»: Боселли открыл счет

Форвард «Пари НН» Хуан Боселли отличился в матче 5-го тура РПЛ против «Краснодара».

24-летний уругваец забил на 36-й минуте и сделал счет 1:0. Это первый гол Боселли в сезоне.