«Краснодар» открыл счет в матче с «Уралом»

«Краснодар» открыл счет в домашнем матче 9-го тура чемпионата России с «Уралом».

На 54-й минуте защитник гостей Егор Филипенко срезал мяч в свои ворота после удара Кади с острого угла.