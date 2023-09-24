«Ростов» — ЦСКА: Голенков забил в начале второй тайма
Нападающий «Ростова» Егор Голенков забил на 50-й минуте матча 9-го тура РПЛ с ЦСКА — 3:1.
Илья Вахания сделал передачу на Голенкова, который с одиннадцатиметровой отметки забил в ворота Акинфеева.
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