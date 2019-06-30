"Краснодар" обыграл "Ростов" на турнире в Австрии

"Краснодар" уверенно обыграл "Ростов" со счетом 3:0 в матче предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии. В составе победителей по мячу забили Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.

Команда Мурада Мусаева выиграла второй матч на турнире. В первой встрече был побежден ЦСКА (1:0).

Кубок Париматч Премьер

"Краснодар" – "Ростов" – 3:0 (1:0)

Голы: Ари, 38 - с пенальти (1:0). Уткин, 61 (2:0). Халназаров, 84 (3:0).

"Краснодар": Синицын, Петров (Стоцкий, 46), Мартынович (Голубев, 62), Спаич (Камболов, 46), Скопинцев (Ивашин, 70), Намли (Вилена, 70), Фьолусон (Грицаенко, 62), Олссон (Уткин, 46), Сулейманов (Сперцян, 62), Ари (Игнатьев, 46), Вандерсон Масиэл (Халназаров, 62).

"Ростов": Песьяков, Чистяков (Вилюш, 46), Мамин (Хаджикадунич, 46), Сигурдссон (Саплинов, 46), Чернов (Байрамян, 46), Еременко (Зуев, 46), Глебов (Логашов, 46), Ионов (Вебер, 46), Попов (Эннин, 46), Шомуродов (Гацкан, 46), Полоз (Черкес, 46).

Предупреждение: Мартынович, 23.

30 июня. Пеллау. Стадион "Шпортплац ТСВ Пеллау".