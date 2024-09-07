«Краснодар» обыграл любительский клуб «ФК 10» в товарищеском матче

Читать «СЭ» в

«Краснодар» победил любительскую команду «ФК 10» в товарищеской встрече — 4:2.

У «быков» голы забили Федор Смолов, Мозес Кобнан, дубль оформил Олакунле Олусегун. У «ФК 10» отметились Петр Тен и Игорь Киреев.

14 сентября «Краснодар» сыграет с «Ростовом» в 8-м туре РПЛ.