17:04 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" обыграл "Ахмат" в молодежном первенстве благодаря голу Коломийцева

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"Краснодар" победил "Ахмат" в матче 25-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (2:1). Победный гол на счету полузащитника Михаила Коломийцева

"Краснодар" набрал 47 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. "Ахмат" с 30 баллами расположился на 11-й строчке. 

Молодежные команды 

25-й тур 

"Ахмат - мол." (Грозный) - "Краснодар - мол." (Краснодар) - 1:2 (1:1)

Голы: Текучев, 35 (0:1). Альсултанов, 43 (1:1). Коломийцев, 90 (1:2). 

Судья: Зубов (Азов).

23 апреля. Грозный. Стадион им. Билимханова.

Ахмат - мол. - Краснодар - мол.

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