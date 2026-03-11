Глушаков: «С удовольствием встретился и пошел бы в баню с Филипповым»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков ответил «СЭ» на вопрос о возможной встрече со ски-альпинистом и серебряным призером Олимпийских игр-2026 года в Милане Никитой Филипповым.

Ранее Филиппов заявил в интервью «СЭ» о желании встретиться с Глушаковым. Ски-альпинист рассказал, что является фанатом «Спартака» и выступал на соревнованиях в футболке футболиста.

«Я поздравляю Никиту Филиппова с серебряной медалью на Олимпиаде. Следил за его выступлениями в Италии. Читал, что он болельщик «Спартака». С удовольствием встретился бы с Никитой, пошел бы с ним в баню и пообщался. Обменялись бы опытом в разных видах спорта. Я всегда открыт для таких предложений», — сказал Глушаков «СЭ».

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