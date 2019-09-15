«Краснодар» — «Крылья Советов»: Ари довел счет до крупного
20:31
В матче 9-го тура чемпионата России «Краснодар» принимает «Крылья Советов». Во втором тайме нападающий «быков» Ари пробил пенальти. Сергей Рыжиков смог отразить удар, но все тот же Ари был первым на добивании.
Для нападающего этот гол стал вторым в сезоне.
?? Свой второй мяч забивает Ари в этом розыгрыше чемпионата.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2019
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