РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Краснодар» — «Крылья Советов»: Ари довел счет до крупного

20:31
Теги:

В матче 9-го тура чемпионата России «Краснодар» принимает «Крылья Советов». Во втором тайме нападающий «быков» Ари пробил пенальти. Сергей Рыжиков смог отразить удар, но все тот же Ари был первым на добивании.

Для нападающего этот гол стал вторым в сезоне.

Краснодар — Крылья Советов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир