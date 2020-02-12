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«Краснодар» хочет приобрести полузащитника «Наполи» Юнеса

00:27
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Полузащитник «Наполи» Амин Юнес входит в сферу интересов «Краснодара», сообщают итальянские СМИ.

По данным CalcioNapoli24, сам игрок готов покинуть команду. «Краснодар» сделал официальное предложение и уже связался с агентом игрока, чтобы провести переговоры по этому поводу. О финансовых условиях возможное сделки не сообщается. Трансферное окно в России закрывается 21 февраля.

26-летний Амин Юнес в текущем сезоне провел семь матче во всех турнирах. Контракт немецкого футболиста действует до лета 2023 года.

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