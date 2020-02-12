«Краснодар» хочет приобрести полузащитника «Наполи» Юнеса
00:27
Полузащитник «Наполи» Амин Юнес входит в сферу интересов «Краснодара», сообщают итальянские СМИ.
По данным CalcioNapoli24, сам игрок готов покинуть команду. «Краснодар» сделал официальное предложение и уже связался с агентом игрока, чтобы провести переговоры по этому поводу. О финансовых условиях возможное сделки не сообщается. Трансферное окно в России закрывается 21 февраля.
26-летний Амин Юнес в текущем сезоне провел семь матче во всех турнирах. Контракт немецкого футболиста действует до лета 2023 года.
Опрос
проголосовало: 22119Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление зимой-2020?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...