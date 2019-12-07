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«Краснодар» — ЦСКА: все голы матча

18:13
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ЦСКА играет против «Краснодара» в матче 19-го тура чемпионата России.

На 15-й минуте отличился Иван Обляков. После передачи от Кристияна Бистровича хавбек сместился в сторону ворот и нанес сильный и точный удар удар в дальнюю девятку.

Мяч был засчитан арбитром после почти 5-минутных консультаций с ВАР: сначала Василий Казарцев несколько минут слушал видеоарбитра, а затем сам быстро посмотрел повтор эпизода со столкновением полузащитника гостей Константина Кучаева и нападающего хозяев Ари.

На 63-й минуте нападающий «Краснодара» Ари сравнял счет. Арбитр Василий Казарцев назначил пенальти после консультаций с ВАР и просмотра видео со столкновением полузащитника гостей Ивана Облякова и нападающего хозяев Ари. Вратарь армейцев Игорь Акинфеев отбил удар Ари с 11-метровой отметки, но форвард оказался первым на добивании.

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Краснодар — ЦСКА

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