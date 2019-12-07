ЦСКА играет против «Краснодара» в матче 19-го тура чемпионата России.

На 15-й минуте отличился Иван Обляков. После передачи от Кристияна Бистровича хавбек сместился в сторону ворот и нанес сильный и точный удар удар в дальнюю девятку.

Мяч был засчитан арбитром после почти 5-минутных консультаций с ВАР: сначала Василий Казарцев несколько минут слушал видеоарбитра, а затем сам быстро посмотрел повтор эпизода со столкновением полузащитника гостей Константина Кучаева и нападающего хозяев Ари.

? Иван Обляков мощным дальним ударом отправляет мяч в сетку ворот Матвея Сафонова.



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На 63-й минуте нападающий «Краснодара» Ари сравнял счет. Арбитр Василий Казарцев назначил пенальти после консультаций с ВАР и просмотра видео со столкновением полузащитника гостей Ивана Облякова и нападающего хозяев Ари. Вратарь армейцев Игорь Акинфеев отбил удар Ари с 11-метровой отметки, но форвард оказался первым на добивании.

? Игорь Акинфеев отразил пенальти, Ари был первым на отскоке и добил мяч в ворота.



? #КраснодарЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/yH9Ux8Qm1r

? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/08FkPpvv8V — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 7, 2019

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