«Краснодар» — «Арсенал»: Ари реализовал пенальти
19:40
В матче 11-го тура чемпионата России «Краснодар» принимает «Арсенал» из Тулы. Хозяева открыли счет на 38-й минуте.
Пенальти реализовал нападающий Ари. Он же и заработал этот одиннадцатиметровый.
? Третий гол Ари в текущем сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 29, 2019
? Смотрите #КраснодарАрсенал прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/mFHlMQm0IY
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...