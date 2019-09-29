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«Краснодар» — «Арсенал»: Ари реализовал пенальти

19:40
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В матче 11-го тура чемпионата России «Краснодар» принимает «Арсенал» из Тулы. Хозяева открыли счет на 38-й минуте.

Пенальти реализовал нападающий Ари. Он же и заработал этот одиннадцатиметровый.

Краснодар — Арсенал Т

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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