17:24 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" - "Анжи": Игнатьев и Сулейманов сыграют с первых минут

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"Краснодар" и "Анжи" объявили составы на матч 21-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнет форварды "быков" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

Состав "Краснодара": Сафонов, Петров, Мартынович, Скопинцев, Спаич, Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон, Игнатьев, Сулейманов.

Состав "Анжи": Дюпин, Удалый, Белов, Эльмурзаев, Кулик, Гиголаев, Ондуа, Гайдаров, Закиров, Ахъядов, Понсе.

"Краснодар" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. "Анжи" с 18 баллами располагается на 14-й строчке.

Краснодар - Анжи

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