Крамарич надеется, что в ближайшее время будет свободно говорить на русском

Словенский полузащитник Мартин Крамарич прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в матче 4-го тура РПЛ и рассказал о том, что начал учить русский язык.

«Мы сыграли отличный матч. Немного концентрации, и мы бы не получили два таких мяча. Ошибки судьи? Не хочу комментировать решения арбитра, у меня к нему нет вопросов. Сочи — отличный город, а Россия прекрасная страна. Я начал учить русский язык, надеюсь, в ближайшее время буду свободно на нем говорить. Словенский и русский — похожие языки. Какие слова уже выучил? Спасибо», «все хорошо», «я хорошо понимаю», «как дела», «как тебя зовут» — базовые. Легионеры очень часто запоминают русский мат? Да, ха-ха! На тренировках и в игре можно это услышать. Знаю одно матерное словечко, но называть его не буду», — приводит слова Крамарича Sport24.

25-летний словенский футболист перешел в «Сочи» на правах свободного агента. Крамарич будет выступать за сочинцев под 7-м номером. Последним клубом вингера был «Браво» из Словении.