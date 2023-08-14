КДК РФС рассмотрит задержку игроками «Спартака» выхода на поле из раздевалки в матче с «Уралом»
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке ближайшего заседания комитета по итогам 4-го тура РПЛ.
«По матчу «Урал» — «Спартак»: переводчик «Урала» покинул техническую зону. Футболисты «Спартака» вышли из раздевалки перед началом второго тайма с задержкой на три минуты. Это нарушение регламента.
Болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику, а также главный тренер «Локомотива» Галактионов выходил за пределы технической зоны. Техническую зону в 4-м туре РПЛ также покидали главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.
У «Балтики» поздний выход футболистов из раздевалки с задержкой на две минуты перед началом второго тайма игры с «Динамо». Ряд технических нарушений регламента зафиксирован у футбольного клуба ЦСКА», — сказал Григорьянц «СЭ».
Также Григорьянц рассказал о ближайшей повестке заседания по итогам Кубка России.
«В матче «Спартак» — «Пари НН» болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения. В матче «Рубин» — «Локомотив» было нарушение регламента в связи с отсутствием удостоверений у ряда сотрудников КРС», — добавил Григорьянц.
Ранее Григорьянц сообщил «СЭ», что КДК РФС проводит проверку инцидента с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой, который оскорбил одного из журналистов после матча железнодорожников с «Крыльями Советов» (1:1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
12
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0