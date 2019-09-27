Ковтун считает, что матч с «Оренбургом» будет трудным для «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун рассказал, чего он ожидает от матча красно-белых с «Оренбургом» в 11-м туре чемпионата России.

— Удачный исход кубкового матча должен добавить футболистам «Спартака» заряда бодрости, — цитируют Ковтуна «Известия». — Но и матч с «КАМАЗом» сложился для москвичей очень непросто. Нельзя сказать, что он прошел по их сценарию. В РПЛ же «Спартаку» уже некуда отступать. При этом каждый матч дается команде с трудом, и игра с «Оренбургом» не станет исключением.

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится 29 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр