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3 февраля, 02:13

Ковтун: «Тренерский штаб вполне мог использовать в центре обороны Джикию и Бабича»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок московского «Спартака» Юрий Ковтун считает, что защитник Георгий Джикия вытеснит Алексиса Дуарте из основного состава красно-белых.

«Конечно, тренерский штаб вполне мог использовать в центре обороны двух левоногих центральных защитников — Джикию и Срджана Бабича. Но в итоге Абаскаль отдал предпочтение сербу и Алексису Дуарте. Что касается Бабича, то вопросов по нему нет. Он защитник высокого уровня по всем критериям. Испанец хотел увидеть его в команде и получил. А парагвайца, напротив, очень многие критиковали за его результативные ошибки. Россиянин тоже не обходится без помарок, но результативные вспомнить сложно. К тому же он всегда сражается на поле», — приводит RT слова Ковтуна.

«Спартак» набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1267436-kovtun-dzhikiya-duarte-spartak
Георгий Джикия
Юрий Ковтун
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

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