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Корнюхин: «Митрюшкин сможет побороться с Лантратовым. Достойное соперничество»

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Бывший тренер вратарей «Химок» Евгений Корнюхин высказался о возможном переходе голкипера клуба Антона Митрюшкина в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист присоединится к железнодорожникам по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

«Митрюшкин сможет побороться с Лантратовым, но не факт, что он выиграет в этой борьбе. Они одновременно находились в «Химках». Когда они оба были в одном клубе, выиграл Лантратов. Сейчас Митрюшкин за счет количества игрового времени поднабрал кондиции, у него улучшился игровой тонус, поэтому все в их руках. Достойное соперничество. Кто в нем выиграет, зависит только от них», цитирует Корнюхина «РБ Спорт».

Митрюшкин выступает за «Химки» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 28-летний вратарь провел 10 матчей во всех турнирах, пропустил 9 голов и 6 раз отыграл «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

До «Химок» Митрюшкин защищал цвета дрезденского «Динамо», «Фортуны», «Сьона» и «Спартака».

Источник: «РБ Спорт»
Антон Митрюшкин
Первая лига
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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