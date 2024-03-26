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Тедеско: «Перед тем, как я пришел в «Спартак», Федун сказал мне, что сезон уже потерян»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о разговоре, который у него состоялся с экс-владельцем красно-белых Леонидом Федуном перед приходом в московский клуб.

«Это было чем-то похоже на «Шальке», потому что когда я занял пост главного тренера, клуб был на 11-м месте в РПЛ. Когда мне предложили работу, я на три дня поехал в Москву со своим вторым тренером Андреасом Хинкелем. Мы встретились с президентом «Спартака» Федуном. Он сказал мне: «Послушайте, этот сезон для нас потерян. Мы уже доигрываем его, поэтому нам остается только придать команде стабильность. Но в следующем сезоне мы хотим побороться за первые два места». Тогда в России, чтобы пройти в групповой этап Лиги чемпионов, нужно было финишировать в двойке лучших», — цитирует Тедеско Coaches Voice.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством московская команда провела 54 матча во всех турнирах и одержала 27 побед.

После «Спартака» Тедеско тренировал «Лейпциг», а в феврале 2023 года он стал главным тренером сборной Бельгии. В марте 2024-го специалист продлил контракт с бельгийской командой до 2026 года.

Источник: https://www.coachesvoice.com/cv/domenico-tedesco/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
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 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
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15
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