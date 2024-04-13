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Сегодня, 08:30

Корнеев — о Янсене в «Спартаке»: «Выглядит как очередное недоразумение»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, кто может возглавить «Спартак» после Гильермо Абаскаля.

— Допускаете, что именно Ивич летом возглавит «Спартак»? Или другие кандидаты (Черчесов, бывший тренер «АЗ» Янсен) приоритетнее?

— Ивич топовый тренер, он может возглавить любую команду, которая претендует на чемпионство и другие титулы! Черчесов также давно доказал свой уровень сильного специалиста. Что касается Янсена, это выглядит как очередное недоразумение или сомнительная ставка. Пока он не показал, что способен работать в клубе, ставящем перед собой высокие задачи. При этом, как я понимаю, у него тот же представитель, что и у Гуса Тила и Манфреда Угальде. Так что, возможно, это сделает его путь в «Спартак» более коротким...

Родригао и&nbsp;Джон Кордоба. «Без Ивича «Краснодар» играет в уличный футбол. «Зенит» и без Вендела победит с разницей в два мяча». Корнеев — о матче сезона

8 апреля появилась информация, что новым главным тренером «Спартака» может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

Абаскаль возглавил московский клуб в июне 2022 года. В нынешнем сезоне красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 22 матчах. Контракт 35-летнего специалиста с командой рассчитан до лета 2025-го.

Игорь Корнеев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Паскаль Янсен
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Корнеев — о «Краснодаре» после Ивича: «Кто больше забил, тот и выиграл. Нет организации игры»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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