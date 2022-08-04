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Сегодня, 16:52

Кормильцев назвал сложным предстоящий матч «Торпедо» с «Химками»

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Бывший полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев поделился ожиданиями от матча против «Химок» в рамках 4-го тура РПЛ.

«Химки», против которой в ближайшем туре предстоит сыграть «Торпедо», очень уверенная в себе команда, очень хорошо стартовала. И результат во многом будет зависеть от ситуации в коллективе, от того, как тренеры смогут найти оптимальный состав, настрой.

Очки сейчас зарабатывать тяжело — надо будет буквально вырывать их. Но, надеюсь, первый балл, добытый в Самаре, даст торпедовцам нужный настрой. Хотя, повторюсь, с «Химками» будет очень сложно, мне нравится, как они сейчас играют», — приводит слова Кормильцева «РБ Спорт».

Матч «Торпедо» — «Химки» состоится 7 августа и начнется в 15:00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kormil-tsev-nadeyus-v-torpedo-prosto-pritailis-i-sejchas-podpishut-kogo-to-ochen-horoshego-na-flazhke/
Сергей Кормильцев
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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 - : -
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ЦСКА – Факел
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
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Кр. Советов – Динамо
 - : -
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П
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Ростов

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Оренбург

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И К Ж
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