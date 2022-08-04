Кормильцев назвал сложным предстоящий матч «Торпедо» с «Химками»

Бывший полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев поделился ожиданиями от матча против «Химок» в рамках 4-го тура РПЛ.

«Химки», против которой в ближайшем туре предстоит сыграть «Торпедо», очень уверенная в себе команда, очень хорошо стартовала. И результат во многом будет зависеть от ситуации в коллективе, от того, как тренеры смогут найти оптимальный состав, настрой.

Очки сейчас зарабатывать тяжело — надо будет буквально вырывать их. Но, надеюсь, первый балл, добытый в Самаре, даст торпедовцам нужный настрой. Хотя, повторюсь, с «Химками» будет очень сложно, мне нравится, как они сейчас играют», — приводит слова Кормильцева «РБ Спорт».

Матч «Торпедо» — «Химки» состоится 7 августа и начнется в 15:00 по московскому времени.