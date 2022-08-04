Полузащитник «Урала» Цулукидзе перенес операцию на колене
Полузащитник «Урала» Лука Цулукидзе перенес операцию на колене, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.
18-летний грузин получил травму на тренировке перед матчем 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Врачи диагностировали у полузащитника разрыв передней крестообразной связки правого колена.
Цулукидзе после операции проходит физиотерапию в клинике в Риме. 16 августа он вернется в Екатеринбург, где продолжит восстановление.
Контракт Цулукидзе с «Уралом» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Источник: https://t.me/fc_uralEkb/3408
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