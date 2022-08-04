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Сегодня, 17:10

Полузащитник «Урала» Цулукидзе перенес операцию на колене

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Лука Цулукидзе перенес операцию на колене, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

18-летний грузин получил травму на тренировке перед матчем 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Врачи диагностировали у полузащитника разрыв передней крестообразной связки правого колена.

Цулукидзе после операции проходит физиотерапию в клинике в Риме. 16 августа он вернется в Екатеринбург, где продолжит восстановление.

Контракт Цулукидзе с «Уралом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/3408
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3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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Краснодар – Локомотив
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