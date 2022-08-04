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Мойзес попрощался с «Интернасьоналом». В ближайшее время защитник должен подписать контракт с ЦСКА

Мойзес попрощался с «Интернасьоналом» перед подписанием контракта с ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник Мойзес Барбоза попрощался с «Интернасьоналом». В ближайшее время 27-летний бразилец должен подписать контракт с ЦСКА.

«Два с половиной года назад я вошел в дверь этого великого клуба, — написал Мойзес в социальных сетях. — И сегодня я прощаюсь, выходя через ту же дверь, в которую вошел с чувством чести, надев эту форму и отдав все возможное. Благодарю всех за поддержку. Я заканчиваю один цикл, чтобы начать другой. Спасибо!»

В нынешнем сезоне защитник забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах за «Интернасьонал».

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ФК Интернасьонал
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
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Сочи – Н. Новгород
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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