Мойзес попрощался с «Интернасьоналом». В ближайшее время защитник должен подписать контракт с ЦСКА
Мойзес попрощался с «Интернасьоналом» перед подписанием контракта с ЦСКА
Защитник Мойзес Барбоза попрощался с «Интернасьоналом». В ближайшее время 27-летний бразилец должен подписать контракт с ЦСКА.
«Два с половиной года назад я вошел в дверь этого великого клуба, — написал Мойзес в социальных сетях. — И сегодня я прощаюсь, выходя через ту же дверь, в которую вошел с чувством чести, надев эту форму и отдав все возможное. Благодарю всех за поддержку. Я заканчиваю один цикл, чтобы начать другой. Спасибо!»
В нынешнем сезоне защитник забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах за «Интернасьонал».
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|6.08
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|6.08
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ЦСКА – Факел
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|6.08
|20:00
|
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|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
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|
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|
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