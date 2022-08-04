Мойзес попрощался с «Интернасьоналом». В ближайшее время защитник должен подписать контракт с ЦСКА

Защитник Мойзес Барбоза попрощался с «Интернасьоналом». В ближайшее время 27-летний бразилец должен подписать контракт с ЦСКА.

«Два с половиной года назад я вошел в дверь этого великого клуба, — написал Мойзес в социальных сетях. — И сегодня я прощаюсь, выходя через ту же дверь, в которую вошел с чувством чести, надев эту форму и отдав все возможное. Благодарю всех за поддержку. Я заканчиваю один цикл, чтобы начать другой. Спасибо!»

В нынешнем сезоне защитник забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах за «Интернасьонал».