Кордоба рассказал, какие клубы обращались зимой в «Краснодар» по поводу его трансфера

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» прокомментировал сообщения СМИ об интересе английских команд.

— Писали, что вами интересовался «Фулхэм». Это слухи или реальность?

— Все знают, что в Англию из России сегодня уехать не так-то просто. И эти сложности не в нашей власти. Так что я спокоен и сконцентрирован на матчах за «Краснодар».

— Также были слухи про интересы «Кристал Пэлас» и клубов из ОАЭ.

— Это были не слухи. Клуб получил официальные предложения по моему трансферу от команд из ОАЭ и Англии. Но я игрок «Краснодара».

— Ваш агент сказал, что до конца нынешнего сезона вы остаетесь в «Краснодаре». Такая фраза подразумевает, что летом вы можете сменить клуб.

— Каждый понимает эти слова как хочет. Я наслаждаюсь временем в «Краснодаре» и полностью сосредоточен на борьбе за титул.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне 30-летний форвард провел за «быков» 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.