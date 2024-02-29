Кордоба сообщил о переговорах по продлению контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» заявил, что клуб сделал предложение о продлении контракта.

— Ваш контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. Клуб уже сделал предложение о продлении?

— Да, сделал. Переговоры ведутся.

— Примете решение по окончании этого сезона или будете думать дольше?

— Пока я думаю о том, чтобы вернуться на поле и помочь команде в нынешнем сезоне. А потом увидим.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне 30-летний форвард провел за «быков» 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.