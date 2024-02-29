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29 февраля, 11:30

Кордоба — о меме «Фалькао к нам не поедет»: «Конкуренты в России у него бы нашлись»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил «СЭ», что Радамель Фалькао был бы одним из лучших нападающих в России.

«Фалькао — большой профессионал и футболист высочайшего уровня. Думаю, он правильно провел свою карьеру. Не приехал — значит, не приехал. В России он был бы одним из лучших нападающих, это точно. Но и конкуренты у него нашлись бы, ведь когда ты соревнуешься с лучшими, то и сам повышаешь свое мастерство. Каждый был бы рад, если бы у него перед глазами был такой пример, как Фалькао», — сказал Кордоба «СЭ».

В 2011 году главный тренер «Спартака» Валерий Карпин после поражения от «Порту» вышел к болельщикам для откровенного разговора, который получил широкую популярность. Одной из фраз специалиста стала: «Не едут к нам. Фалькао к нам не поедет».

В феврале 2023 года стало известно, что Фалькао был близок к переходу в ЦСКА на правах аренды из «Райо Вальекано» до конца сезона, однако юристы 37-летнего нападающего рекомендовали ему отказаться от предложения из России.

Джон Кордоба в&nbsp;матче против &laquo;Зенита&raquo;. «Я убедился: в России особое отношение к «Зениту». Кордоба — о дисквалификации, судьях и РФС
Валерий Карпин
Джон Кордоба
Радамель Фалькао
ФК Краснодар
0
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Кордоба рассказал, какие клубы обращались зимой в «Краснодар» по поводу его трансфера

Колумбийский форвард «Краснодара» назвал три самые главные для него вещи в России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
Результаты / календарь
1 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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