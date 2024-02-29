Кордоба — о меме «Фалькао к нам не поедет»: «Конкуренты в России у него бы нашлись»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил «СЭ», что Радамель Фалькао был бы одним из лучших нападающих в России.

«Фалькао — большой профессионал и футболист высочайшего уровня. Думаю, он правильно провел свою карьеру. Не приехал — значит, не приехал. В России он был бы одним из лучших нападающих, это точно. Но и конкуренты у него нашлись бы, ведь когда ты соревнуешься с лучшими, то и сам повышаешь свое мастерство. Каждый был бы рад, если бы у него перед глазами был такой пример, как Фалькао», — сказал Кордоба «СЭ».

В 2011 году главный тренер «Спартака» Валерий Карпин после поражения от «Порту» вышел к болельщикам для откровенного разговора, который получил широкую популярность. Одной из фраз специалиста стала: «Не едут к нам. Фалькао к нам не поедет».

В феврале 2023 года стало известно, что Фалькао был близок к переходу в ЦСКА на правах аренды из «Райо Вальекано» до конца сезона, однако юристы 37-летнего нападающего рекомендовали ему отказаться от предложения из России.